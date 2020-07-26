АПЛ: итоги сезона-2019/2020

В чемпионате Англии завершился сезон-2019/2020.

Чемпионом стал "Ливерпуль", который набрал рекордные для себя 99 очков. Второе место занял предыдущий чемпион "Манчестер Сити". В активе "горожан" 81 очко. 3-4 место заняли "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (по 66). Первая четверка получила путевки в групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.

Пятое место занял "Лестер" (62), шестое - "Тоттенхэм Хотспур" (59). Оба клуба выступят в Лиге Европы в следующем сезоне. Обладатель третьей путевки в Лигу Европу определится по итогам финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси". Если трофей выиграет "Арсенал", то "канониры" получат путевку в Лигу Европы. В противном случае в еврокубке сыграет "Вулверхэмптон", который занял седьмое место.

Вылетели из Премьер-лиги "Борнмут" (34), "Уотфорд" (34) и "Норвич Сити" (21). Вместо них в Премьер-лигу вышли "Лидс" и "Вест Бромвич". Третий клуб станет известен позднее.

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