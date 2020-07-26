АПЛ: итоги сезона-2019/2020

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АПЛ: итоги сезона-2019/2020

В чемпионате Англии завершился сезон-2019/2020.

Чемпионом стал "Ливерпуль", который набрал рекордные для себя 99 очков. Второе место занял предыдущий чемпион "Манчестер Сити". В активе "горожан" 81 очко. 3-4 место заняли "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (по 66). Первая четверка получила путевки в групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.

Пятое место занял "Лестер" (62), шестое - "Тоттенхэм Хотспур" (59). Оба клуба выступят в Лиге Европы в следующем сезоне. Обладатель третьей путевки в Лигу Европу определится по итогам финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси". Если трофей выиграет "Арсенал", то "канониры" получат путевку в Лигу Европы. В противном случае в еврокубке сыграет "Вулверхэмптон", который занял седьмое место.

Вылетели из Премьер-лиги "Борнмут" (34), "Уотфорд" (34) и "Норвич Сити" (21). Вместо них в Премьер-лигу вышли "Лидс" и "Вест Бромвич". Третий клуб станет известен позднее.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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