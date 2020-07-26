АПЛ: итоги сезона-2019/2020
В чемпионате Англии завершился сезон-2019/2020.
Чемпионом стал "Ливерпуль", который набрал рекордные для себя 99 очков. Второе место занял предыдущий чемпион "Манчестер Сити". В активе "горожан" 81 очко. 3-4 место заняли "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (по 66). Первая четверка получила путевки в групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.
Пятое место занял "Лестер" (62), шестое - "Тоттенхэм Хотспур" (59). Оба клуба выступят в Лиге Европы в следующем сезоне. Обладатель третьей путевки в Лигу Европу определится по итогам финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси". Если трофей выиграет "Арсенал", то "канониры" получат путевку в Лигу Европы. В противном случае в еврокубке сыграет "Вулверхэмптон", который занял седьмое место.
Вылетели из Премьер-лиги "Борнмут" (34), "Уотфорд" (34) и "Норвич Сити" (21). Вместо них в Премьер-лигу вышли "Лидс" и "Вест Бромвич". Третий клуб станет известен позднее.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18