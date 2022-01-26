АПЛ изменила правила переносов матчей

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АПЛ изменила правила переносов матчей

Фото: твиттер АПЛ\Автор неизвестен

АПЛ изменила правила переносов матчей, сообщает Daily Mail.

По информации источника, с этого момента все клубы обязаны предоставить доказательства того, что положительные тесты на коронавирус выявлены как минимум у четверых членов команды.

Ранее правила матчи могли переноситься в случае, если у команды нет в доступности 13 футболистов первой команды, вне зависимости от того, заразились они коронавирусом или уехали в сборную.

Отмечается, что такое изменение в правилах устроило клубы АПЛ на собрании, которое прошло сегодня.

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