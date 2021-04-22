АПЛ изменит регламент для предотвращения попыток создания Суперлиги

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АПЛ изменит регламент для предотвращения попыток создания Суперлиги

Руководство АПЛ намерено изменить регламент турнира, чтобы исключить новые попытки создания Суперлиги.

Как сообщает The Times, в планах АПЛ провести изменения, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.

Рассматривается вариант с исключением клубов из АПЛ за новые попытки создания такого турнира.

Напомним, что к созданию Суперлиги были причастны шесть клубов АПЛ - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

Читайте также: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги. | http://soccernews.ru
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