АПЛ изменит регламент для предотвращения попыток создания Суперлиги
Руководство АПЛ намерено изменить регламент турнира, чтобы исключить новые попытки создания Суперлиги.
Как сообщает The Times, в планах АПЛ провести изменения, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.
Рассматривается вариант с исключением клубов из АПЛ за новые попытки создания такого турнира.
Напомним, что к созданию Суперлиги были причастны шесть клубов АПЛ - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18