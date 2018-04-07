АПЛ может изменить трансферные правила

Английская Премьер-лига в скором времени может изменить трансферные правила, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, через неделю будут рассмотрены новые правила, предусматривающие снижение комиссионных агентов, а также меры по ограничению и запрету двойного представительства футболистов.

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