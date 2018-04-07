АПЛ может изменить трансферные правила

Теги апл

АПЛ может изменить трансферные правила

Английская Премьер-лига в скором времени может изменить трансферные правила, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, через неделю будут рассмотрены новые правила, предусматривающие снижение комиссионных агентов, а также меры по ограничению и запрету двойного представительства футболистов.

Не пропустите: Сколари продолжит карьеру в Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов