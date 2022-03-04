АПЛ может перестать транслировать матчи в России

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АПЛ может перестать транслировать матчи в России

Российские зрители могут лишиться легальных трансляций игр английской Премьер-лиги.

АПЛ рассматривает вариант с расторжением контракта с телеканалом "Матч ТВ", который планирует показывать матчи турнира со следующего сезона.

"Очевидно, что этот вопрос на рассмотрении. Мы очень внимательно рассмотрим возможность приостановки или расторжения контракта. Занимаемся этим прямо сейчас", - заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.

Напомним, что до конца текущего сезона права на показ игр чемпионата Англии принадлежат онлайн-платформе "Окко Спорт".

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