АПЛ может перестать транслировать матчи в России

Российские зрители могут лишиться легальных трансляций игр английской Премьер-лиги.

АПЛ рассматривает вариант с расторжением контракта с телеканалом "Матч ТВ", который планирует показывать матчи турнира со следующего сезона.

"Очевидно, что этот вопрос на рассмотрении. Мы очень внимательно рассмотрим возможность приостановки или расторжения контракта. Занимаемся этим прямо сейчас", - заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.

Напомним, что до конца текущего сезона права на показ игр чемпионата Англии принадлежат онлайн-платформе "Окко Спорт".

Не пропустите: Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале. | http://soccernews.ru