АПЛ может возобновить розыгрыш 1 июня

Теги аплкоронавирус

АПЛ может возобновить розыгрыш 1 июня

В АПЛ до сих пор не определились с точной датой возобновления текущего розыгрыша чемпионата.

По сведениям The Telegraph, на данный момент рассматривается дата - 1 июня. При таком раскладе чемпионат можно будет доиграть за шесть недель и тогда новый сезон можно будет начать 8 августа, как и планировалось ранее.

Отметим, что до конца чемпионата осталось 9 туров. Лидирует в АПЛ "Ливерпуль", которому до чемпионства осталось выиграть в двух матчах.

Напомним, что АПЛ была приостановлена из-за распространения коронавируса.

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