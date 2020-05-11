АПЛ может возобновиться 12 июня

Названа предварительная дата возобновления розыгрыша АПЛ сезона 2019/20.

По информации The Telegraph, рестарт Премьер-лиги может состояться 12 июня.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был приостановлен в марте. Ожидается, что с 18 мая команды смогут вернуться к тренировкам.

В АПЛ уверенно лидирует "Ливерпуль", который не становился чемпионом ровно 30 лет.

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