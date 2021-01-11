АПЛ может заменить соперника "Тоттенхэма" на ближайший тур

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АПЛ может заменить соперника "Тоттенхэма" на ближайший тур

Руководство английской Премьер-лиги рассматривает вариант с изменением календаря на фоне вспышки коронавируса в "Астон Вилле".

Из-за ситуации с COVID-19 бирмингемцы вряд ли смогут сыграть с "Тоттенхэмом" в ближайшую среду, поэтому не исключено, что "шпорам" заменят соперника.

В частности, прорабатывается возможность проведения матча между командой Жозе Моуринью и "Фулхэмом".

Два лондонских коллектива должны были встретиться ещё 30 декабря в рамках 16-го тура АПЛ, но тогда коронавирус бушевал в стане "дачников".

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