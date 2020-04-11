АПЛ может запретить болельщикам посещать матчи до 2021 года

Не исключено, что матчи английской Премьер-лиги в течение длительного времени будут проходить при пустых трибунах.

По информации The Mirror, запрет для болельщиков на посещение игр АПЛ могут установить до конца календарного года.

Таким образом, ограничения коснутся не только последних туров текущего розыгрыша, но и первой половины следующего сезона.

Такие меры могут принять из-за пандемии коронавируса. В Великобритании инфекция выявлена у почти 74 тысячи человек, около 9 тысяч заболевших умерли.

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