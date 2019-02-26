АПЛ намерена переманить босса Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассматривается в качестве нового главы английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, Тебас может сменить на этому посту Ричарда Скудамора, который ушел в отставку в конце прошлого года. Ожидалось, что его преемником станет Сюзанна Диннейдж, но она неожиданно передумала возглавить АПЛ.

Сам Тебас пока не комментирует данную информацию. В официальном заявлении Ла Лиги сказано, что у Тебаса нет планов по смене работы.

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