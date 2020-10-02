АПЛ назвала 8 претендентов на звание лучшего игрока сентября

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АПЛ назвала 8 претендентов на звание лучшего игрока сентября

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала список номинантов на награду лучшему футболисту турнира в сентябре.

Всего в перечень претендентов вошли 8 игроков, "Эвертон" и "Лестер" представят по два человека.

Это Патрик Бэмфорд ("Лидс"), Доминик Калверт-ЛевинХамес Родригес (оба - "Эвертон"), Тимоти КастаньДжейми Варди (оба - "Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Тарик Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").

Стоит отметить, что победителя определят болельщики путём голосования.

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