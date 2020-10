АПЛ назвала 8 претендентов на звание лучшего игрока сентября

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала список номинантов на награду лучшему футболисту турнира в сентябре.

Всего в перечень претендентов вошли 8 игроков, "Эвертон" и "Лестер" представят по два человека.

Это Патрик Бэмфорд ("Лидс"), Доминик Калверт-Левин, Хамес Родригес (оба - "Эвертон"), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба - "Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Тарик Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").

