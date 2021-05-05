АПЛ назвала дату проведения перенесенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

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АПЛ назвала новую дату проведения перенесенной игры между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Как сообщает официальный сайт АПЛ, матч пройдет 13 мая.

Напомним, что игра между клубами, которая должна была состояться 2 мая, была отменена из-за протестов фанатов "МЮ" против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

На данный момент "МЮ" идет в АПЛ на втором месте, "Ливерпуль" - на 7-м.

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