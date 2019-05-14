АПЛ назвала даты открытия и закрытия летнего трансферного окна

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АПЛ назвала даты открытия и закрытия летнего трансферного окна

Стало известно, когда в английской Премьер-лиге будет открыто и закрыто летнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт турнира, внутренние сделки клубы смогут оформлять с 16 мая, а международные - с 11 июня.

Дедлайн же в текущем году, как и в предыдущем, состоится за сутки до старта АПЛ. В этот раз - 8 августа.

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