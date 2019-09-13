АПЛ назвала имя лучшего тренера турнира в августе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам августа, сообщает официальный сайт АПЛ.

В борьбе за награду немецкий специалист опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Роя Ходжсона ("Кристал Пэлас") и Брендана Роджерса ("Лестер Сити").

В прошлом месяце "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл четыре матча в чемпионате Англии из четырех и занимает первое место в турнирной таблице.

52-летний Клопп получил награду "тренер месяца АПЛ" в четвертый раз в своей карьере.

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