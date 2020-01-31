АПЛ назвала кандидатов на награду лучшему игроку и тренеру января
Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала шорт-лист номинантов на приз лучшему игроку и тренеру по итогам января.
Среди футболистов на награду претендуют Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Алиссон, Джордан Хендерсон (оба - "Ливерпуль"), Абдулай Дукуре ("Уотфорд"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Айосе Перес ("Лестер") и Джек Стивенс ("Саутгемптон").
Из наставников за почётное звание поборются Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Найджел Пирсон ("Уотфорд").
В декабре лучшим игроком АПЛ стал правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд, а тренером - рулевой "красных" Юрген Клопп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17