АПЛ назвала кандидатов на награду лучшему игроку и тренеру января

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала шорт-лист номинантов на приз лучшему игроку и тренеру по итогам января.

Среди футболистов на награду претендуют Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Алиссон, Джордан Хендерсон (оба - "Ливерпуль"), Абдулай Дукуре ("Уотфорд"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Айосе Перес ("Лестер") и Джек Стивенс ("Саутгемптон").

Из наставников за почётное звание поборются Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Найджел Пирсон ("Уотфорд").

В декабре лучшим игроком АПЛ стал правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд, а тренером - рулевой "красных" Юрген Клопп.

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