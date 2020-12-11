АПЛ назвала лучшего футболиста ноября

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АПЛ назвала лучшего футболиста ноября

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.

В прошлом месяце в активе звёздного португальца 4 гола и 1 ассист в 4 матчах Премьер-лиги.

Помимо Фернандеша на награду претендовали Бен Чилуэлл ("Челси"), Анджело Огбонна ("Вест Хэм"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм"), Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон") и Джек Грилиш ("Астон Вилла").

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