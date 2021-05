АПЛ назвала лучшего игрока апреля

Фото официальный сайт АПЛ

Полузащитник "Вест Хэма" Джесси Лингард признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам апреля.

Doing the business in @JesseLingard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for April #PLAwards pic.twitter.com/9YmFaIDrL3