АПЛ назвала лучшего игрока апреля

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АПЛ назвала лучшего игрока апреля

Фото официальный сайт АПЛ

Полузащитник "Вест Хэма" Джесси Лингард признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам апреля.

В прошедшем месяце хавбек "молотобойцев" забил 4 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах АПЛ.

В борьбе за награду Лингард опередил Трента Александра-Арнольда ("Ливерпуль"), Стюарта Далласа ("Лидс"), Мэйсона Гринвуда ("Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер"), Матеуса Перейру ("Вест Бромвич"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Криса Вуда ("Бернли").

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