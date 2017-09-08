АПЛ назвала лучшего игрока августа

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане был назван лучшим игроком английской Премьер-Лиги в августе, информирует Daily Mail.

25-летний футболист "красных" в борьбе за награду обошел Фила Джонса, Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна из "Манчестер Юнайтед", Альваро Морату из "Челси", Йонас Лессля из "Хаддерсфилда" и своего одноклубника Мохамеда Салаха.

Отметим, что в прошлом месяце Мане отметился тремя забитыми мячами в трех играх "Ливерпуля" в АПЛ.

Напомним, Клопп прокомментировал возвращение Коутиньо в "Ливерпуль". | soccernews.ru