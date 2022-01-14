АПЛ назвала лучшего игрока декабря

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АПЛ назвала лучшего игрока декабря

Фото сайт АПЛ

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце игрок "горожан" забил 5 голов и сделал 1 ассист в 5 матчах АПЛ. 

На награду также претендовали Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Мэйсон Маунт ("Челси") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Стерлинг стал игроком месяца в АПЛ в третий раз в карьере и впервые с ноября 2018 года.

Не пропустите: АПЛ объявила о переносе очередного матча. | http://soccernews.ru
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