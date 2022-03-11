АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля

Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип признан лучшим игроком АПЛ по итогам февраля.

Камерунец в прошлом месяце забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах английского чемпионата.

Лучшим тренером Премьер-лиги стал наставник "Ньюкасла" Эдди Хау.

"Сороки" в феврале три раза победили и добыли одну ничью в рамках АПЛ.

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