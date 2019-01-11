АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря

Теги ливерпульаплюрген клоппвирджил ван дейк

АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря

Английская Премьер-лига назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря 2018 года, сообщает официальный сайт турнира.

В этот раз обе награды достались представителям "Ливерпуля", который после 21 тура лидирует в чемпионате.

Так, лучшим футболистом стал защитник "красных" Вирджил ван Дейк, опередивший в голосовании Харри Кейна, Сон Хын МинаМохамеда Салаха, Эдена АзараМаркуса Рэшфорда и Фелипе Андерсона.

А лучшим наставником прошлого месяца признан Юрген Клопп. Под его руководством "скаузеры" в декабре одержали 7 побед в 7 матчах АПЛ с общим счётом 22:3. В борьбе за приз немецкий специалист обошёл Нуну Эшпириту Санту, Мануэля Пеллегрини, Маурисио Почеттино и Маурицио Сарри.

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