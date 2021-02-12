АПЛ назвала лучшего игрока лиги в январе

Теги манчестер ситиилкай гюндоган

АПЛ назвала лучшего игрока лиги в январе

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце звёздный немец сыграл за "горожан" в чемпионате 6 матчей и забил 5 голов.

"Сити" в январе набрал максимально возможные 18 очков, одержав 6 побед.

Помимо Гюндогана на награду претендовали Бернд Лено ("Арсенал"), Крэйг Доусон ("Вест Хэм"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Матеус Перейра ("Вест Бромвич") и Букайо Сака ("Арсенал").

Не пропустите: Бэйл подставил Моуринью постом в инстаграме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма

РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов