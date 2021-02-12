АПЛ назвала лучшего игрока лиги в январе

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце звёздный немец сыграл за "горожан" в чемпионате 6 матчей и забил 5 голов.

"Сити" в январе набрал максимально возможные 18 очков, одержав 6 побед.

Помимо Гюндогана на награду претендовали Бернд Лено ("Арсенал"), Крэйг Доусон ("Вест Хэм"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Матеус Перейра ("Вест Бромвич") и Букайо Сака ("Арсенал").

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