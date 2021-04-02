АПЛ назвала лучшего игрока марта

Фото официальный сайт АПЛ

Форвард "Лестера" Келечи Ихеаначо признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта.

В прошедшем месяце нигерийский нападающий забил 5 голов в 3 матчах АПЛ.

В борьбе за награду игрок "лис" опередил Андреаса Кристенсена ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Джесси Лингарда ("Вест Хэм"), Рияда Махреза ("Манчестер Сити"), Иллана Мелье ("Лидс"), Люка Шоу ("Манчестер Юнайтед") и Леандро Троссарда ("Брайтон").

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