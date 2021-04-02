АПЛ назвала лучшего игрока марта
Фото официальный сайт АПЛ
Форвард "Лестера" Келечи Ихеаначо признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта.
3️⃣ matches, 5️⃣ goals— Premier League (@premierleague) April 2, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi #PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7
В прошедшем месяце нигерийский нападающий забил 5 голов в 3 матчах АПЛ.
В борьбе за награду игрок "лис" опередил Андреаса Кристенсена ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Джесси Лингарда ("Вест Хэм"), Рияда Махреза ("Манчестер Сити"), Иллана Мелье ("Лидс"), Люка Шоу ("Манчестер Юнайтед") и Леандро Троссарда ("Брайтон").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18