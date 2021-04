АПЛ назвала лучшего игрока марта

Фото официальный сайт АПЛ

Форвард "Лестера" Келечи Ихеаначо признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта.

3️⃣ matches, 5️⃣ goals



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi #PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7