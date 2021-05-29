АПЛ назвала лучшего игрока мая

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АПЛ назвала лучшего игрока мая

Фото сайт "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Джо Уиллок признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам мая.

В текущем месяце хавбек "сорок" забил 4 гола в 4 матчах АПЛ. В этих играх команда трижды победила и один раз проиграла.

Права на Уиллока принадлежат лондонскому "Арсеналу", а за "Ньюкасл" он играет по договору аренды.

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