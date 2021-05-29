АПЛ назвала лучшего игрока мая
Фото сайт "Ньюкасла"
Полузащитник "Ньюкасла" Джо Уиллок признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам мая.
В текущем месяце хавбек "сорок" забил 4 гола в 4 матчах АПЛ. В этих играх команда трижды победила и один раз проиграла.
⚽️ Can't. Stop. Scoring. ⚽️— Premier League (@premierleague) May 29, 2021
May's @EASPORTSFIFA Player of the Month: @Joewillock #PLAwards pic.twitter.com/SEVpQ5PsPw
Права на Уиллока принадлежат лондонскому "Арсеналу", а за "Ньюкасл" он играет по договору аренды.
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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