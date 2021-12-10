АПЛ назвала лучшего игрока ноября

Фото сайт "Ливерпуля"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам ноября.

В прошлом месяце игрок "красных" забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 3 матчах чемпионата.

На награду также претендовали Жоау Канселу ("Манчестер Сити", 2 ассиста в 3 матчах), Эммануэль Деннис ("Уотфорд", 2 гола и 2 ассиста в 3 матчах), Диогу Жота ("Ливерпуль", 3 гола в 3 матчах), Джон МакГинн ("Астон Вилла", 1 гол в 3 матчах) и Бернарду Силва ("Манчестер Сити", 2 гола в 3 матчах).

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