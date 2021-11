АПЛ назвала лучшего игрока октября

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам октября.

В борьбе за награду египтянин опередил Бена Чилуэлла ("Челси"), Максвелла Корне ("Бернли"), Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон"), Аарона Рэмсдейла ("Арсенал"), Деклана Райса ("Вест Хэм") и Юри Тилеманса ("Лестер").

В прошлом месяце форвард "красных" забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 4 матчах АПЛ.

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month #PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke