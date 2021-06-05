АПЛ назвала лучшего игрока сезона

Теги манчестер ситирубен диаш

АПЛ назвала лучшего игрока сезона

Фото твиттер АПЛ

Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш признан лучшим игроком АПЛ в сезоне 2020/21.

Лидер обороны "горожан" в прошедшей кампании сыграл 32 матча в рамках Премьер-лиги и забил 1 гол.

Помимо португальца на награду были номинированы Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Томаш Соучек ("Вест Хэм").

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