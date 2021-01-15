АПЛ назвала лучшего игрока турнира в декабре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце звёздный португалец сыграл за "красных дьяволов" в чемпионате 6 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

"МЮ" в декабре набрал 14 очков из 18 возможных - 4 победы и 2 ничьи.

Помимо Фернандеша на награду претендовали Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Бен Ми ("Бернли"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Ануар Эль-Гази ("Астон Вилла"), Томаш Соучек ("Вест Хэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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