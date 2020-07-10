АПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам июня.
Для звёздного португальца эта награда стала второй подряд. Ранее его игру отметили в феврале.
В прошлом месяце Фернандеш провёл за "МЮ" 3 матча в рамках АПЛ и забил в них 3 гола.
Помимо хавбека "красных дьяволов" на приз претендовали Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах), Конор Коуди ("Вулверхэмптон", 4 сухих матча из 5), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", 2 гола в 3 матчах), Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", 1 гол в 2 матчах) и Дэнни Ингс ("Саутгемптон", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18