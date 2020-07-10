АПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне

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АПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам июня.

Для звёздного португальца эта награда стала второй подряд. Ранее его игру отметили в феврале.

В прошлом месяце Фернандеш провёл за "МЮ" 3 матча в рамках АПЛ и забил в них 3 гола.

Помимо хавбека "красных дьяволов" на приз претендовали Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах), Конор Коуди ("Вулверхэмптон", 4 сухих матча из 5), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", 2 гола в 3 матчах), Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", 1 гол в 2 матчах) и Дэнни Ингс ("Саутгемптон", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах).

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