АПЛ назвала лучшего игрока турнира в октябре

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.

28-летний кореец опередил в гонке за наградой Че Адамса ("Саутгемптон"), Конора Коуди ("Вулверхэмптон"), Пабло Форнальса ("Вест Хэм"), Джека Грилиша ("Астон Вилла"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Тиаго Силву ("Челси") и Кайла Уокера ("Манчестер Сити").

В прошлом месяце Сон сыграл за "Тоттенхэм" 3 матча в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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