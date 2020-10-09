АПЛ назвала лучшего игрока турнира в сентябре

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АПЛ назвала лучшего игрока турнира в сентябре

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

23-летний англичанин опередил в гонке за наградой Патрика Бэмфорда ("Лидс"), Хамеса Родригеса ("Эвертон"), Тимоти КастаняДжейми Варди (оба - "Лестер"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Тарика Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").

В прошлом месяце Калверт-Левин сыграл за "Эвертон" 3 матча в рамках АПЛ и забил 5 голов.

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