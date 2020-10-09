АПЛ назвала лучшего игрока турнира в сентябре
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.
A great start to the season. Thank you to my team mates and the people that voted pic.twitter.com/jZdK8fL1pI— Dominic Calvert-Lewin (@CalvertLewin14) October 9, 2020
23-летний англичанин опередил в гонке за наградой Патрика Бэмфорда ("Лидс"), Хамеса Родригеса ("Эвертон"), Тимоти Кастаня, Джейми Варди (оба - "Лестер"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Тарика Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").
В прошлом месяце Калверт-Левин сыграл за "Эвертон" 3 матча в рамках АПЛ и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18