АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признан лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season