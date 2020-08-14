АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признан лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.
Merseyside's Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season #PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de— Premier League (@premierleague) August 14, 2020
21-летний воспитанник "красных" стал победителем совместного голосования болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.
Фулбек "Ливерпуля" опередил Джека Грилиша ("Астон Вилла"), Мэйсона Гринвуда, Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда (все - "Манчестер Юнайтед"), Дина Хендерсона ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба - "Челси").
В минувшем розыгрыше АПЛ Трент забил 4 гола и сделал 14 ассистов в 38 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18