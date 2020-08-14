АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона

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АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признан лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

21-летний воспитанник "красных" стал победителем совместного голосования болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

Фулбек "Ливерпуля" опередил Джека Грилиша ("Астон Вилла"), Мэйсона ГринвудаАнтони МарсьяляМаркуса Рэшфорда (все - "Манчестер Юнайтед"), Дина Хендерсона ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба - "Челси").

В минувшем розыгрыше АПЛ Трент забил 4 гола и сделал 14 ассистов в 38 матчах.

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