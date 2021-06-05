АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона

Теги манчестер ситифилип фоден

АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезонаФото: инстаграм Фодена

Хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден стал лучшим молодым футболистом минувшего сезона АПЛ.

В голосовании 21-летний игрок обошел своего одноклубника Рубена Диаша, Доминика Калверт-Левина ("Эвертон"), Илана Мелье ("Лидс"), Мэйсона Маунта ("Челси"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Деклана Райса ("Вест Хэм") и Букайо Сака ("Арсенал").

В минувшем сезоне АПЛ на счету Фодена 9 голов и 5 ассистов в 28 играх.

Напомним, что по итогам сезона "Манчестер Сити" выиграл АПЛ.

Читайте также: АПЛ назвала лучшего тренера сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов