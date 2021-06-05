АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона

Фото: инстаграм Фодена

Хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден стал лучшим молодым футболистом минувшего сезона АПЛ.

В голосовании 21-летний игрок обошел своего одноклубника Рубена Диаша, Доминика Калверт-Левина ("Эвертон"), Илана Мелье ("Лидс"), Мэйсона Маунта ("Челси"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Деклана Райса ("Вест Хэм") и Букайо Сака ("Арсенал").

В минувшем сезоне АПЛ на счету Фодена 9 голов и 5 ассистов в 28 играх.

Напомним, что по итогам сезона "Манчестер Сити" выиграл АПЛ.

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