АПЛ назвала лучшего тренера апреля

Теги ньюкасл юнайтедстив брюс

АПЛ назвала лучшего тренера апреля

Фото сайт "Ньюкасла"

Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам апреля.

В прошлом месяце "сороки" победили "Бернли" (2:1) и "Вест Хэм" (3:2), а также сыграли вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) и "Ливерпулем" (1:1).

В борьбе за награду Брюс опередил Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед"), Марсело Бьелсу ("Лидс") и Сэма Эллардайса ("Вест Бромвич").

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока апреля. | http://soccernews.ru
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