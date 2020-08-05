АПЛ назвала лучшего тренера июля

Определён лучший тренер английской Премьер-лиги по итогом июля.

Этого звания удостоился наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.

A fine finish to the season!@SouthamptonFC's Ralph Hasenhuttl is the @BarclaysFooty Manager of the Month for July #PLAwards pic.twitter.com/aIOGDkgHUv — Premier League (@premierleague) August 5, 2020

В прошлом месяце "святые" под руководством австрийского специалиста одержали три победы и трижды сыграли вничью.

На награду также были номинированы Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") и Дэвид Мойес ("Вест Хэм").

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