АПЛ назвала лучшего тренера июля

Теги саутгемптонральф хазенхюттль

АПЛ назвала лучшего тренера июля

Определён лучший тренер английской Премьер-лиги по итогом июля.

Этого звания удостоился наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.

В прошлом месяце "святые" под руководством австрийского специалиста одержали три победы и трижды сыграли вничью.

На награду также были номинированы Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") и Дэвид Мойес ("Вест Хэм").

Не пропустите: Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам июля. | http://soccernews.ru
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