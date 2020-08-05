АПЛ назвала лучшего тренера июля
Определён лучший тренер английской Премьер-лиги по итогом июля.
Этого звания удостоился наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.
A fine finish to the season!@SouthamptonFC's Ralph Hasenhuttl is the @BarclaysFooty Manager of the Month for July #PLAwards pic.twitter.com/aIOGDkgHUv— Premier League (@premierleague) August 5, 2020
В прошлом месяце "святые" под руководством австрийского специалиста одержали три победы и трижды сыграли вничью.
На награду также были номинированы Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") и Дэвид Мойес ("Вест Хэм").
Не пропустите: Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам июля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Юран высказался о своём будущем
-
"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря
-
Официально: Фарфан покинул "Локомотив"
-
ЦСКА объявил о трансфере Гайча
-
Тренер сборной Узбекистана прокомментировал переход Урунова в "Спартак"
-
"Реал" может снизить цену на Хамеса
-
АПЛ назвала лучшего тренера июля
-
Фабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеру
-
Игрок "Лиона" назвал причину перепалки с Роналду в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
Селюк прокомментировал переход Гогуа из ЦСКА в "Ротор"
-
Тер Штеген в скором времени подпишет новый контракт с "Барселоной"
-
Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды
-
Торрес рассказал, что с ним связывались известные команды до перехода в "Сити"
-
Российский хавбек Короев покинул "Слуцк"
-
Пабло Мачин возглавил "Алавес"
-
Худяков: "Тамбов" договорился об аренде Тикнизяна у ЦСКА"
-
Моуринью прокомментировал решение Касильяса закончить карьеру
-
Широков: "Спартак" может зацепиться за тройку с таким составом"
-
Выяснилось, сколько Санчо может получать в "МЮ"
-
Червиченко: "Возвращение Глушакова будет большой глупостью для "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18