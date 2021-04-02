АПЛ назвала лучшего тренера марта

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Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта.

В прошедшем месяце "синие" добыли 2 победы и 1 раз сыграли вничью в рамках чемпионата.

В борьбе за награду Тухель опередил Грэма Поттера ("Брайтон"), Брендана Роджерса ("Лестер") и Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед").

"Челси" набрал 51 очко в 29 турах и занимает четвёртое место в таблице АПЛ.

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