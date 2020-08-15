АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона

Теги ливерпульюрген клопп

АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

Немецкий специалист обошёл в голосовании Фрэнка Лэмпарда ("Челси"), Брендана Роджерса ("Лестер") и Криса Уайлдера ("Шеффилд Юнайтед").

Напомним, что Клопп привёл "Ливерпуль" к первому за 30 лет чемпионству. Его команда набрала 99 очков в 38 турах и и финишировала с отрывом от "Манчестер Сити" в 18 баллов.

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов

"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов