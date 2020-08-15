АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

Немецкий специалист обошёл в голосовании Фрэнка Лэмпарда ("Челси"), Брендана Роджерса ("Лестер") и Криса Уайлдера ("Шеффилд Юнайтед").

Напомним, что Клопп привёл "Ливерпуль" к первому за 30 лет чемпионству. Его команда набрала 99 очков в 38 турах и и финишировала с отрывом от "Манчестер Сити" в 18 баллов.

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