АПЛ назвала лучшего тренера сезона

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АПЛ назвала лучшего тренера сезона

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в сезоне 2020/21.

Испанец вместе с "горожанами" досрочно стал чемпионом Англии, обогнав в итоге ближайшего преследователя на 12 очков.

Для Гвардиолы это третья такая награда за последние четыре года.

Также в шорт-лист номинантов входили Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Марсело Бьелса ("Лидс").

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АПЛ назвала лучшего игрока сезона

АПЛ назвала лучшего игрока сезона

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