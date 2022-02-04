АПЛ назвала лучшего тренера января

Фото сайт "Вулверхэмптона"

Наставник "Вулверхэмптона" Бруно Лаже признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце "волки" под руководством португальского специалиста выиграли все три матча в чемпионате.

В течение января "Вулверхэмптон" победил "Манчестер Юнайтед" (1:0), "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (2:1).

На награду также претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Дин Смит ("Норвич").

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