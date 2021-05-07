АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера апреля

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста и тренера английской Премьер-лиги по итогам апреля.

Среди игроков за награду поборются Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Стюарт Даллас ("Лидс"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Матеус Перейра ("Вест Бромвич"), Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл") и Крис Вуд ("Бернли").

Среди наставников АПЛ номинировала Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед"), Марсело Бьелсу ("Лидс"), Сэма Эллардайса ("Вест Бромвич") и Стива Брюса ("Ньюкасл").

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