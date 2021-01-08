АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера декабря

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АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера декабря

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста и тренера английской Премьер-лиги по итогам декабря.

Среди игроков за награду поборются Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Бен Ми ("Бернли"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Ануар Эль-Гази ("Астон Вилла"), Томаш Соучек ("Вест Хэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Среди наставников АПЛ номинировала Карло Анчелотти ("Эвертон"), Шона Дайча ("Бернли"), Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед") и Дина Смита ("Астон Вилла").

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