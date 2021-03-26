АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера марта

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста и тренера английской Премьер-лиги по итогам марта.

Среди игроков за награду поборются Андреас Кристенсен ("Челси"), Келечи Ихеаначо ("Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Иллан Мелье ("Лидс"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") и Леандро Троссард ("Брайтон").

Среди наставников АПЛ номинировала Грэма Поттера ("Брайтон"), Брендана Роджерса ("Лестер"), Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед") и Томаса Тухеля ("Челси").

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