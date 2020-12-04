АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября

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АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября

Пресс-служба АПЛ опубликовала шорт-листы с претендентами на звание лучшего игрока и тренера по итогам ноября.

За награду среди футболистов поспорят шесть номинантов. Это Бен Чилуэлл из "Челси" (1 гол в 3 матчах), Анджело Огбонна из "Вест Хэма" (1 гол в 3 матчах), Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" (4 гола и 1 ассист в 4 матчах), Пьер-Эмиль Хейбьерг из "Тоттенхэма" (4 матча), Джеймс Уорд-Праус из "Саутгемптона" (3 гола и 2 ассиста в 4 матчах) и Джек Грилиш из "Астон Виллы" (2 гола и 2 ассиста в 4 матчах).

Среди наставников борьба развернётся между Фрэнком Лэмпардом из "Челси" (2 победы и 1 ничья в 3 матчах), Жозе Моуринью из "Тоттенхэма" (3 победы и 1 ничья в 4 матчах), Уле Гуннаром Сульшером из "Манчестер Юнайтед" (3 победы и 1 поражение в 4 матчах) и Дэвидом Мойесом из "Вест Хэма" (3 победы в 3 матчах).

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