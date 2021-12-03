АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста и тренера английской Премьер-лиги по итогам ноября.

Среди игроков за награду поборются Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль", 1 гол и 4 ассиста в 3 матчах), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", 2 ассиста в 3 матчах), Эммануэль Деннис ("Уотфорд", 2 гола и 2 ассиста в 3 матчах), Диогу Жота ("Ливерпуль", 3 гола в 3 матчах), Джон МакГинн ("Астон Вилла", 1 гол в 3 матчах) и Бернарду Силва ("Манчестер Сити", 2 гола в 3 матчах).

Среди наставников АПЛ номинировала Стивена Джеррарда ("Астон Вилла", 2 победы в 2 матчах), Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити", 3 победы в 3 матчах) и Юргена Клоппа ("Ливерпуль", 2 победы и 1 поражение в 3 матчах).

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