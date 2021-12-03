АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября
Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста и тренера английской Премьер-лиги по итогам ноября.
Среди игроков за награду поборются Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль", 1 гол и 4 ассиста в 3 матчах), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", 2 ассиста в 3 матчах), Эммануэль Деннис ("Уотфорд", 2 гола и 2 ассиста в 3 матчах), Диогу Жота ("Ливерпуль", 3 гола в 3 матчах), Джон МакГинн ("Астон Вилла", 1 гол в 3 матчах) и Бернарду Силва ("Манчестер Сити", 2 гола в 3 матчах).
Среди наставников АПЛ номинировала Стивена Джеррарда ("Астон Вилла", 2 победы в 2 матчах), Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити", 3 победы в 3 матчах) и Юргена Клоппа ("Ливерпуль", 2 победы и 1 поражение в 3 матчах).
Не пропустите: Салах побил рекорд Анри в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Боатенг - о "Золотом мяче": "Что ещё должен был сделать Левандовски? Забить с центра поля через себя?"
-
"Локомотив" озвучил сроки восстановления Гильерме
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября
-
"Спартак" близок к договорённости с экс-игроком сборной Алжира. Он займётся развитием молодых футболистов
-
Рангник в восторге от Роналду
-
Азмун высказался об уровне РПЛ
-
2
Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"
-
Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества
-
Винисиус - о Роналду: "Номер один"
-
1
Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
1
В "Зените" определились с будущим Семака
-
1
Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Фанаты ЦСКА: "Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба"
-
Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере Роналду
-
"Ливерпуль" хочет купить Бензема
-
"Фламенго" нацелился на защитника "Зенита"
-
Бруну Фернандеш оценил тренерский потенциал Каррика
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России"
-
Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Арсеналом"
-
Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18