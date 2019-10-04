АПЛ назвала претендентов на звание лучшего главного тренера сентября

Теги юрген клоппфрэнк лэмпардэдди хаубрендан роджерс

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего главного тренера сентября

На официальном сайте Английской Премьер-лиги сообщается о том, что стало известно, кто претендует на звание лучшего главного тренера месяца по итогам сентября.

В список вошли кандидатов на приз вошли: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Эдди Хау ("Борнмут") и Брендан Роджерс ("Лестер Сити").

Итоги голосования станут известны 7 октября.

Напомним, у "Ливерпуля" в сентября четыре победы, у "Челси", "Лестера" и "Борнмута" по два выигрыша.

Голосование продлится до 7 октября.

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