АПЛ назвала претендентов на звание лучшего главного тренера сентября
На официальном сайте Английской Премьер-лиги сообщается о том, что стало известно, кто претендует на звание лучшего главного тренера месяца по итогам сентября.
В список вошли кандидатов на приз вошли: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Эдди Хау ("Борнмут") и Брендан Роджерс ("Лестер Сити").
Итоги голосования станут известны 7 октября.
Напомним, у "Ливерпуля" в сентября четыре победы, у "Челси", "Лестера" и "Борнмута" по два выигрыша.
Голосование продлится до 7 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2