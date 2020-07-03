АПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку и тренеру июня

Английская Премьер-лига опубликовала шорт-листы номинантов на приз лучшему футболисту и тренеру турнира по итогам июня.

Среди игроков за награду поборются Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 1 ассист в 5 матчах), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах), Конор Коуди ("Вулверхэмптон", 4 сухих матча из 5), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", 2 гола в 3 матчах), Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", 1 гол в 2 матчах) и Дэнни Ингс ("Саутгемптон", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах).

Среди наставников за почётное звание поспорят Стив Брюс ("Ньюкасл", 2 победы в 3 матчах), Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон", 4 победы в 5 матчах), Фрэнк Лэмпард ("Челси", 3 победы в 3 матчах), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 3 победы в 5 матчах).

Стоит отметить, что победителей в номинациях объявят на следующей неделе.

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