АПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку и тренеру июня
Английская Премьер-лига опубликовала шорт-листы номинантов на приз лучшему футболисту и тренеру турнира по итогам июня.
Среди игроков за награду поборются Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 1 ассист в 5 матчах), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах), Конор Коуди ("Вулверхэмптон", 4 сухих матча из 5), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", 2 гола в 3 матчах), Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", 1 гол в 2 матчах) и Дэнни Ингс ("Саутгемптон", 3 гола и 1 ассист в 3 матчах).
Среди наставников за почётное звание поспорят Стив Брюс ("Ньюкасл", 2 победы в 3 матчах), Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон", 4 победы в 5 матчах), Фрэнк Лэмпард ("Челси", 3 победы в 3 матчах), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 3 победы в 5 матчах).
Стоит отметить, что победителей в номинациях объявят на следующей неделе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18