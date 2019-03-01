АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в феврале

Теги унаи эмериуле гуннар сульшерхосеп гвардиола

АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в феврале

Стали известны имена кандидатов на награду лучшему тренеру АПЛ в феврале.

За награду поборются три претендента: Унаи Эмери ("Арсенал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед").

Отметим, что в феврале у "канониров" три победы и одно поражение, у "горожан" четыре победы, а у "МЮ" три победы и одна ничья.

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