АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца

Теги рахим стерлингпьер-эмерик обамеянгполь погба

АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца

Стал известен список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста Премьер-лиги по итогам апреля.

Ими стали: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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