АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца

Стал известен список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста Премьер-лиги по итогам апреля.

Ими стали: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

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