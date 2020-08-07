АПЛ назвала восемь претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона

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АПЛ назвала восемь претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона

Стали известны номинанты на звание лучшего молодого игрока английской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/20.

В число претендентов вошли 8 футболистов. Самое большое представительство у "Манчестер Юнайтед" - три человека.

За награду поспорят Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Мэйсон ГринвудАнтони МарсьяльМаркус Рэшфорд (все - "Манчестер Юнайтед"), Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич (оба - "Челси").

Лучшего молодого игрока сезона определят путём голосования болельщики, капитаны всех 20 клубов АПЛ и футбольные эксперты.

Не пропустите: АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера сезона, Гвардиолы в нём нет. | http://soccernews.ru
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