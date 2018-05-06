АПЛ обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока года

Теги кевин де брюйнемохамед салахрахим стерлингджеймс тарковскидавид де хеахарри кейн

АПЛ обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока годаАнглийская Премьер-Лига обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока года.

Так, получить почетную награду по итогам сезона 2017/2018 имеют: Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Лучший игрок текущего чемпионата Англии будет определен путем голосования болельщиков.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Ливерпуля". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
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