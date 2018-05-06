АПЛ обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока года

Английская Премьер-Лига обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока года.

Так, получить почетную награду по итогам сезона 2017/2018 имеют: Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Лучший игрок текущего чемпионата Англии будет определен путем голосования болельщиков.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Ливерпуля". | soccernews.ru